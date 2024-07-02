В Швейцарии обиделись на слова Медведева о саммите по Украине Швейцарская газета NZZ ответила на критику саммита по Украине Медведевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Критика «мирного саммита» по Украине от зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева вызвала недовольство в Швейцарии, следует из публикации местной газеты Neue Zürcher Zeitung. В материале публикацию экс-президента России о саммите называли «полной презрения».

Авторы статьи напомнили, что, будучи главой государства, Медведев в сентябре 2009 года посетил Швейцарию. Визит прошел в дружественной атмосфере, но за прошедшие 15 лет отношение зампреда Совбеза России к стране изменилось. Теперь он рассматривает ее «как неотъемлемую часть западного лагеря», говорится в публикации.

На второй день швейцарского саммита Медведев в своем Telegram-канале написал, что никто из участников мероприятия не знает, что он там делает, и не понимает свою роль. Он сравнил встречу с книгой «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Медведев назвал саммит прожигающим деньги налогоплательщиков и унылым.

Швейцария ранее открестилась от участия в решении судьбы Украины. Глава департамента международной безопасности швейцарского МИД Габриэль Люхингер заявил, что Россия должна быть вовлечена в новую конференцию в том или ином виде. Дипломат подчеркнул, что следующий саммит по Украине пройдет не в Европе.