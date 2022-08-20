В Швейцарии не исключили бунты из-за нехватки электроэнергии зимой Гендиректор полиции Швейцарии предупредил о возможных бунтах зимой из-за нехватки электроэнергии

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Существует вероятность бунтов и актов мародерства на улицах Швейцарии в связи с нехваткой электроэнергии предстоящей зимой, заявил главный директор швейцарской полиции Фреди Фесслер в разговоре с Blick. Он пояснил, что не ожидает такого развития событий, однако правительство страны должно быть к этому готово.

Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить, — сказал Фесслер.

По его словам, страна готовится к возможным проблемам с энергоснабжением в зимний период и этот вопрос находится в центре внимания властей. Фесслер отметил, что силовики готовы к проблемам с электричеством, крупные учения с таким сценарием прошли еще в 2014 году.

Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал соотечественников приготовить свечи и дрова из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране грядущей зимой. В интервью он признался, что сам уже приготовил дрова, а также закупился фонариками и батарейками.