В Швейцарии назвали сроки проведения конференции по Украине Кассис: Швейцария намерена до лета провести конференцию по Украине

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Швейцария планирует провести конференцию высокого уровня по Украине до лета текущего года, сообщил на заседании текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. Он также пригласил все страны сотрудничать «в достижении общей цели — поиске поля согласия ради мира на Украине».

Поиск реалистичного пути к миру на Украине остается первостепенной целью для моей страны. По просьбе Украины мы имеем намерение организовать до лета конференцию высокого уровня в целях мира на Украине, — отметил Кассис.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд 15 января высказывал просьбу об организации мирного саммита. По его мнению, в мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.

После этого Кассис сообщил, что власти Швейцарии изучают возможность организации мирных переговоров по Украине. Он также отмечал необходимость привлечения России к процессу мирного урегулирования кризиса. По мнению Кассиса, в противном случае решения конфликта достичь не удастся.