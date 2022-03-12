В Швейцарии назвали последствия отказа от газа и нефти из РФ

Полный отказ от российских энергоносителей грозит Швейцарии потерей 4% ВВП и обойдётся каждому гражданину страны в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей. — NEWS.ru). Подобные последствия способны привести к промышленной рецессии, отметил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен в беседе с Sonntagszeitung.

Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию, — пояснил эксперт.

Он добавил, что экономика Швейцарии после спада, вызванного коронавирусом, восстанавливается, поэтому данный рост поможет «пережить рецессию». По мнению эксперта, от российских энергоресурсов отказаться можно, но поэтапно. В любом случае подорожания не избежать.

Отказ от газа из России может привести к закрытию заводов и нехватке топлива для жителей в Германии. При этом части предприятий придётся переехать за границу, пишет Das Erste. По данным издания, без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, которое сейчас составляет 40% от всего потребления на континенте.