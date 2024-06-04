В Швейцарии назвали главное требование к июньской конференции по Украине Глава GCSP Гремингер: конференция по Украине не должна стать антироссийской

Фото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/Global Look Press

Томас Гремингер

Конференция по Украине в Швейцарии в этом июне не должна стать антироссийским мероприятием, сообщил РИА Новости директор Женевского центра политики безопасности (GCSP), швейцарский эксперт Томас Гремингер. По его словам, чтобы говорить об успехе, необходимо достичь трех целей, в том числе определить следующие шаги для завершения конфликта между Киевом и Москвой.

Я вижу три цели на этой конференции. Первым было бы создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте. Вторая цель — обсуждать три конкретные темы — гуманитарные вопросы, продовольственную безопасность и ядерную безопасность — и выявить идеи в этих областях. Последнее заключалось бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг, — уточнил эксперт.

Гремингер добавил, что прежде всего важно, чтобы «конференция не превратилась в антироссийское мероприятие». Эксперт считает, что комментировать уровень представительства стран еще слишком рано, так как все может измениться.

В Швейцарии 15–16 июня пройдет конференция по Украине. Свое участие в ней подтвердили около 80 стран, но Россия присутствовать на ней не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что искать пути выхода из украинского конфликта без участия РФ «абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением».

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, что президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Политик приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в Штаты прямо перед началом конференции в Швейцарии. Аналитик назвал такое поведение настоящей сенсацией.