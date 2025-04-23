В Швейцарии началось расследование против известного немецкого экономиста WSJ: Давосский форум инициировал расследование против его основателя Шваба

Фото: Hannes P Albert/dpa/ook Press

Клаус Шваб

Совет попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежегодно проводимого в Давосе, начал независимое расследование в отношении основателя организации Клауса Шваба, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Его обвиняют в финансовых махинациях и нарушении этических норм.

Расследование было инициировано 20 апреля после письма от некоего «осведомителя». Ровно через сутки Шваб покинул свой пост под предлогом преклонного возраста. В этом году ему исполнилось 87 лет.

Информатор заявил, что основатель форума использовал средства организации на личные нужды. Так, он снимал их, чтобы воспользоваться массажем или провести шикарный отпуск с супругой. Все эти мероприятия прикрывались символическими рабочими встречами.

Сам Шваб обвинения не признал. Он назвал их необоснованными и пригрозил инициаторам расследования судебным иском.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что на Всемирный экономический форум съезжаются не только мировые лидеры, но и секс-работницы. Как рассказала владелица одного из амстердамских эскорт-агентств, заказы от участников мероприятия начали поступать за два месяца до его начала.