В Швейцарии усилят меры безопасности во время встречи Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/071c354c-c75b-11eb-a4d3-96000091f725_660.jpg Фото: srf.ch

Власти Швейцарии сосредоточили внимание на обеспечении безопасности предстоящих переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Федеральное управление полиции (Fedpol) будет координировать и анализировать действия соответствующего характера. Реализовывать планы и программы будет кантональная служба охраны порядка Женевы, рассказал официальный представитель этой структуры Флориан Нэф, пишет ТАСС.

Он отметил, что Fedpol отвечает за безопасность во время визитов глав государств. Управление оценивает ситуацию и консультируется с партнёрами. При этом ответственность за выполнение этих мер лежит на силах кантональной полиции. По словам Нэфа, в мероприятия также вовлечены российские и американские службы безопасности. Детали операции не раскрываются.

Подготовку к саммиту также прокомментировал председатель правительства кантона Женева Серж Даль Бюско.

Федеральное управление полиции в координации с партнёрами в сфере безопасности оценивает ситуацию, чтобы определить масштабы мер безопасности, а за осуществление этих мер ответственны силы кантональной полиции. Штат полиции Женевы превышает 1,4 тысячи человек, — сказал он.

Журналисты газеты Tribune de Geneve писали , что секретные службы США в день саммита развернут специальную электронику в Женеве для предотвращения угрозы кибератак.

Ранее стало известно, что на период запланированного на 16 июня российско-американского саммита будет закрыто небо над Женевой. Сейчас, по данным швейцарских СМИ, прорабатываются детали блокировки воздушного пространства, сообщает издание NZZ am Sonntag.

Швейцарское федеральное управление гражданской авиации (BAZL) прорабатывает способы закрытия неба вместе с ВВС страны и другими ведомствами Конфедерации.