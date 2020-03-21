https://static.news.ru/photo/88239144-6c3a-11ea-b30f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vojtech Vlk/Global Look Press

Число заболевших коронавирусом в Швейцарии за сутки увеличилось на 900 человек, число жертв — на четыре. Общее количество скончавшихся от этой инфекции достигло 60.

22 марта в Швейцарии насчитывается 7014 заболевших, что на 901 человека больше, чем было в субботу. За сутки скончалось 4 человека, увеличив количество пострадавших от вируса до 60, — цитирует РИА Новости заявление Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

С 20 марта власти Швейцарии запретили людям собираться более чем по пять человек, нарушителям этого предписания грозят штрафом в 100 франков с каждого. Также гражданам порекомендовали держаться друг от друга на расстоянии двух метров. Правительство Швейцарии при этом отказалось вводить общенациональный карантин.

Как писал NEWS.ru, медики подсчитали число людей, которые ушли на карантин из-за коронавируса. Их оказалось более одного миллиарда. Франция начала использовать вертолёты и беспилотники для отслеживания нарушителей режима общенационального карантина. Ужесточили правила по защите населения от коронавируса и власти Германии.

По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.