В Швеции заявили о нарушении воздушного пространства самолетом ВКС России ВС Швеции: истребитель Су-24 ВКС России нарушил воздушное пространство страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-24

Министерство обороны Швеции заявило о нарушении воздушного пространства королевства российским военным самолетом Су-24. По данным пресс-службы шведского ведомства, инцидент произошел в ночь на 15 июня восточнее острова Готланд. На перехват в небо были подняты два истребителя. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как заявили в министерстве Швеции, российский самолет отклонился от своего маршрута, о чем был оповещен, однако реакции не последовало. В результате в воздух были подняты два самолета Saab JAS 39 Gripen. Пребывание Су-24 в воздушном пространстве Швеции было недолгим, добавили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны Финляндии заявило, что российский самолет мог нарушить воздушное пространство страны в Финском заливе. По данным ведомства, это произошло утром 10 июня. В министерстве считают, что самолет ВКС РФ находился в воздушном пространстве страны около двух минут. В связи с произошедшим начато расследование. Минобороны России также не комментировало эти сведения.

В начале июня сообщалось, что американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 зашел в воздушное пространство над Черным морем. Дрон следовал в направлении юго-восточной части акватории, в зону мониторинга южного побережья Крыма и российского берега в районе Новороссийск — Сочи.