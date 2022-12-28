В Швеции заявили о грядущем росте цен на нефть Аналитик Копфер: Швеция ожидает значительный рост цен на нефть после ответных мер России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Швеции ожидают значительного роста цен на нефть после решения Москы о запрете на поставки сырья в страны, которые ввели санкции в отношении России. Об этом заявил в эфире телеканала SVT аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер.

Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли, — сказал эксперт.

По данным телеканала, на формирование стоимости нефти в Швеции оказывают влияние два фактора: курс кроны по отношению к доллару и базовая стоимость сырья.

В начале декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. В нем отмечается, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также запрещено экспортировать нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.