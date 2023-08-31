В Швеции занялись выявлением стран, обходящих антироссийские санкции

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Правительство Швеции обратилось в Торгово-промышленную палату страны с просьбой составить карту государств, граничащих с Россией, с данными об объемах экспорта шведских товаров в эти страны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра развития и внешней торговли скандинавского королевства Йохана Форссела. Чиновник назвал целью создания такой карты пресечение возможного нарушения режима антироссийских санкций ЕС.

Как пишет издание, ранее в шведском парламенте заявили, что ряду государств удается обойти введенные ограничения благодаря организации экспорта продукции через третьи страны. Так, по данным парламентариев, в последнее время значительно вырос товаропоток из Европы, и в частности Швеции, в страны Центральной Азии и Кавказа, которые, в свою очередь, нарастили экспорт в Россию.

Чтобы санкции имели эффект и способствовали ослаблению военного потенциала России, их необходимо соблюдать. Поэтому правительство обратилось к Торгово-промышленной палате с просьбой составить карту увеличения экспорта в соседние с Россией регионы. Создание карты должно быть завершено в ближайшее время, чтобы можно было быстро принять меры, — заявил министр.

При этом он заметил, что рост объемов экспорта в соседние с Россией страны может являться как доказательством обхода санкций, так и быть следствием «естественных» причин.

Ранее экономист Александр Дудчак призвал прекратить поставки российского урана в страны Европы. По его словам, в Швеции, например, радиоактивное вещество используют для создания топливных элементов, которые затем «пытаются всунуть» в реакторы на территории Украины.