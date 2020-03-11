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Первый смертельный случай из-за в коронавируса зарегистрирован в Швеции.

По данным местного телеканала SVT, в стране подтверждены 486 случаев инфицирования COVID-19. Больше всего заболевших находится в Стокгольме (233), в западных районах Вестра Гёталанд (85) и Вермланд (24), а также южном Сконе (60).

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 11 марта, во всём мире заболели более 119 тысячи человек, умерли 4284 человека, вылечились свыше 65 тысяч человек.

В России с начала распространения инфекции коронавирус был выявлен у 20 человек. В Москве COVID-19 заразились 8 человек, в Казани и Липецке — по 3, в Забайкальском крае, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде — по 1.