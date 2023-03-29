В Швеции вызовут российского посла МИД Швеции вызовет российского посла из-за публикации статьи о вступлении страны в НАТО

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Министерство иностранных дел Швеции

В МИД Швеции вызовут российского посла после публикации диппредставительством статьи о вступлении страны в НАТО, передает агентство ТТ со ссылкой на заявления главы ведомства Тобиаса Билльстрёма. В материале под заголовком «Шведский шаг в пропасть» подчеркивалось, что после вступления Швеции и Финляндии в Альянс общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза.

Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко осудить эту прозрачную попытку воздействия, — заявил чиновник.

В статье также подчеркивалось, что втягивание Швеции в Североатлантический альянс началось задолго до специальной военной операции на Украине. Кроме того, там сообщалось, что члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера.

Ранее парламент Швеции большинством голосов выбрал вхождение страны в НАТО. За вступление в ряды Альянса проголосовало 269 членов риксдага, против 37. Еще 43 депутата не присутствовали на голосовании.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны считают недостаточными действия Швеции по выполнению мадридского меморандума о противодействии терроризму для одобрения ее заявки на вступление в НАТО. При этом он не стал отрицать, что шведское правительство делает шаги в нужном направлении