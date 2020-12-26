В Швеции выявлены первые случаи заражения британским штаммом COVID

https://static.news.ru/photo/61d6918c-477f-11eb-b529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxim Thor/Global Look Press

Минздрав Швеции объявил, что в стране подтверждены первые случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, который впервые был выявлен на территории Великобритании.

В провинции Сёдерманланд подтвержден один случай инфицирования мутировавшим вариантом вируса, обнаруженным в Великобритании, — приводит слова представителя управления здравоохранения страны Сары Бюфорс.

Заразившийся человек прибыл из Великобритании, он находится на карантине. Никто из его близких в Швеции не заразился, сообщила она.

Также Бюфорс призвала всех, кто приезжает из Великобритании, пройти тестирование на COVID-19 и временно изолироваться от общества.

Ранее NEWS.ru писал, что первые случаи заражения распространившейся в Великобритании разновидностью коронавируса выявлены в Японии и Франции.

По их данным, британский штамм COVID-19 был выявлен у пяти человек в Японии и одного гражданина Франции. Все они недавно вернулись в свои страны из Великобритании. Японских пациентов после выявления у них этой разновидности коронавируса поместили на карантин. Сейчас власти выяснят, кто контактировал с ними в последнее время.

26 декабря власти Японии объявили, что временно закрывают границы для всех стран. Запрет на въезд в страну будет действовать 28 декабря по 31 января.