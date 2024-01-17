В Швеции выступили за запрет импорта российского газа Шведский депутат Лаксо призвал ввести полный запрет импорта газа из России

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Импорт российского природного газа должен быть запрещен на национальном уровне, считает член парламента страны Линус Лаксо. Как сообщает Lenta.ru, парламентарий обратился с соответствующим заявлением к главе МИД королевства Тобиасу Бильстрему.

По информации издания, депутат в обращении привел в пример действия Финляндии, которая «движется» к введению запрета на импорт природного газа из РФ.

Почему шведское правительство не действует таким же образом в знак солидарности с Украиной? (...) Правительству следует срочно последовать четкому призыву парламента: прекратить импорт природного газа из России, — заявил Лаксо.

Он добавил, что поддержка Швецией Украины является «морально правильной», а также способствует снижению потенциальных угроз для безопасности его страны. В связи с этим он спросил у главы шведского внешнеполитического ведомства, намерен ли тот добиваться прекращения импорта всей ископаемой энергии из России на национальном уровне.

Ранее стало известно о планах Швеции построить две подводные лодки, которые будут патрулировать Балтийское море для защиты от угроз России. Это будут первые новые подлодки с 1990-х годов, проект находился в разработке более десяти лет.