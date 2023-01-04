В Швеции выступили против изменения законов ради членства в НАТО

Фото: Wei Xuechao / XinHua / Global Look Press

Новое исследование шведского издания Dagens Nyheter показало, что большинство жителей страны (79%) считают, что законы в Швеции не следует менять, даже ради членства в НАТО. В статье отмечается, что руководство страны должно отстаивать верховенство закона по отношению к Турции.

79% опрошенных жителей королевства согласились с вариантом ответа, который подразумевал, что Швеция должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции, — сказано в публикации.

Согласно результатам опроса, 10% шведов выступают за скорейшее вступление в Альянс.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Он добавил, что в случае победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе. По его словам, Анкара до сих пор не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию. Бывший соратник Трампа отметил, что в случае недопонимания между Киевом и Западными странами в следующие 12 месяцев негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами конфликта.