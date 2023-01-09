В Швеции вновь появится гражданская служба по призыву

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Правительство Швеции восстанавливает гражданскую службу по призыву, заявил на пресс-конференции премьер-министр Ульф Кристерссон. Как сообщает ТАСС, работа над активацией обязательной гражданской службы начнется 12 января и продлится до 1 марта.

В четверг правительство даст управлению защиты населения (MSB) поручение подготовить активацию государственной службы в Швеции. Мы возвращаемся к ситуации, когда у нас есть гражданская служба по призыву, — отметил Кристерссон.

По словам министра гражданской обороны Карла-Оскара Булина, на первом этапе речь идет о направлении в муниципальные спасательные службы лиц с соответствующими навыками для прохождения там гражданской службы. По предварительным оценкам, численность этой группы составит около трех тысяч человек.

Призываемые на гражданскую службу пройдут дополнительную подготовку по проведению спасательных действий в военных условиях. По словам Булина, на сегодняшний день коммунальные службы спасения не соответствуют требованиям, которые предъявляются при высоком уровне готовности, включая вооруженное нападение.

В 1995 году «гражданская обязанность» с продолжительной базовой подготовкой заменила существовавшую тогда «подготовку без оружия» и просуществовала до 2008 года, после чего «гражданскообязанные» больше не готовились. Признанный годным для «тотальной обороны» призывник мог быть зачислен либо на военную службу, либо на гражданскую.

В декабре прошлого года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что после вступления в НАТО страна направит свою армию в Европу для пополнения сил Альянса. В частности, шведские военные отправятся в Восточную Европу. Численность контингента министр не назвал.