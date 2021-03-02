В Швеции у новорождённого ребёнка обнаружили новую мутацию COVID-19

В Швеции учёные впервые обнаружили мутировавшую форму SARS-CoV-2 в новорождённом ребёнке, мать которого болела коронавирусом. Об этом пишет шведское издание The Conversation.
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Позднее специалисты выявили изменения в популяции вируса у новорождённого, новый штамм имел генетические отличия от исходного. По словам учёных, это первый случай, когда мутация коронавируса была выявлена при передаче от матери к ещё не родившемуся плоду.
Отмечается, что изменения генома вируса произошло спустя пять дней после рождения. Мать быстро вылечилась от коронавируса, ребёнку из-за преждевременных родов потребовалась неонатальная помощь, серьёзно он не пострадал.
Как сообщал NEWS.ru, в начале февраля Минздрав РФ не исключил возможности внутриутробного заражения коронавирусом. Предполагается, что он может поражать плаценту матери. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению болезни.