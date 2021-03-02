В Швеции у новорождённого ребёнка обнаружили новую мутацию COVID-19

https://static.news.ru/photo/96c80b76-7b70-11eb-8e08-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Швеции учёные впервые обнаружили мутировавшую форму SARS-CoV-2 в новорождённом ребёнке, мать которого болела коронавирусом. Об этом пишет шведское издание The Conversation.

Женщина была доставлена в медучреждение Мальмё с сильными болями в животе. Медики отметили , что у ребёнка слишком низкая частота сердечных сокращений, что могло свидетельствовать о недостатке кислорода. Врачи сделали кесарево сечение, а анализы подтвердили, что мать и ребёнок болеют COVID-19. Впоследствии специалисты установили, что ребёнок заразился до рождения.

Позднее специалисты выявили изменения в популяции вируса у новорождённого, новый штамм имел генетические отличия от исходного. По словам учёных, это первый случай, когда мутация коронавируса была выявлена при передаче от матери к ещё не родившемуся плоду.

Отмечается, что изменения генома вируса произошло спустя пять дней после рождения. Мать быстро вылечилась от коронавируса, ребёнку из-за преждевременных родов потребовалась неонатальная помощь, серьёзно он не пострадал.

Как сообщал NEWS.ru, в начале февраля Минздрав РФ не исключил возможности внутриутробного заражения коронавирусом. Предполагается, что он может поражать плаценту матери. Об этом говорится в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению болезни.