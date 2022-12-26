В Швеции сообщили об отсутствии улик по ЧП на «Северных потоках» Глава контрразведки Швеции Стенлинг: улики в расследовании по ЧП на «Северных потоках» отсутствуют

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Глава подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции Даниэль Стенлинг заявил в разговоре с New York Times, что на текущий момент конкретных улик в расследовании по инциденту на «Северных потоках» нет. Таким образом он ответил на информацию о том, что шведское правительство решило держать ход расследования в секрете, что породило слухи о возможном завершении расследования и нежелании шведских властей делиться его подробностями.

У нас нет конкретных улик. <...> Все расследование необычное, — сказал Стенлинг.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» сейчас не ведется. Он подчеркнул, что подрывы на газопроводе осуществила та сторона, которой выгоден транзит газа через Украину. Инцидент президент охарактеризовал как акт международного терроризма.

Посольство России в США заявило, что Москва не откажется от требования участвовать в расследовании этих терактов. В дипмиссии отметили, что неудобная для кого-то правда должна стать известной.

Теракты случились 26 сентября одновременно на двух российских экспортных трубопроводах в Европу: «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Германия, Дания и Швеция заявили, что рассматривается версия о целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG указал, что происшествия на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.