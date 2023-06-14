В Швеции сообщили о намерении выдвинуть обвинения в подрыве СП Прокурор Люнгквист: расследование подрыва «Северных потоков» должно завершиться к осени

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Расследование подрыва «Северных потоков» должно завершиться к осени, сообщил ведущий дело шведский прокурор Матс Юнгквист шведскому радио. Он надеется, что к этому времени хотя бы удастся выдвинуть обвинения. Расследование также усилило подозрения, что за атакой на газопроводы в сентябре 2022 года стоит какое-то государство.

Да, мне кажется, что со временем это прояснится. Мне кажется, что мы приближаемся к финальной стадии. Расследование может быть завершено осенью. Я надеюсь, что мы по крайней мере осенью сможем занять позицию по вопросу об обвинении, — сказал Юнгквист.

Он отметил, что у найденной на месте диверсии взрывчатки специальный состав, наводящий на определенные выводы. В ходе расследования шведские следователи сотрудничали с немецкими коллегами.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня заявил, что Россия вполне может уничтожать кабели западных стран на дне океана, если поверить в причастность стран Запада к подрыву «Северных потоков». «Если исходить из доказанности соучастия», то у РФ не остается даже моральных ограничений воздерживаться от этого, считает политик.