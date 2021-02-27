СМИ Швеции призвали возобновить расследование убийства премьера Пальме

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Следствие по делу об убийстве премьер-министра Швеции Улова Пальме должно быть возобновлено. К этому призывают авторы статьи в газете Dagens Nyheter.

В качестве оснований для продолжения расследования они называют неизученность ряда противоречивых обстоятельств этого преступления. Их наличие ставит под сомнение версию о том, что убийцей премьера является Стиг Энгстрём. Он в своё оправдание ничего не может сказать, поскольку умер более 20 лет назад.

Авторы инициативы полагают, что раскрытием убийства должна заняться небольшая группа компетентных следователей во главе «со смелым и инициативным прокурором». Группа должна получить моральную поддержку со стороны генпрокурора, а также доступ к архивам полиции и секретных служб, сообщает издание.

Пальме был застрелен в феврале 1986 года в Стокгольме, когда вместе с супругой возвращался из кинотеатра. Следствие по делу об убийстве главы правительства продолжалось более 30 лет. За это время в совершении преступления сознались более 130 человек, но они все были исключены из числа подозреваемых, так как их показания не подтвердились.

Энгстрём на допросах заявлял, что находился рядом с местом убийства и прибыл туда почти сразу после того, как политик был застрелен. Однако его заподозрили в том, что именно он совершил преступление, потому что тот пытался представить себя свидетелем.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-глава ЦРУ Роберт Джеймс Вулси назвал советского лидера Никиту Хрущёва заказчиком убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. По его словам, Хрущёв лично дал такое поручение Ли Харви Освальду, завербованному советской разведкой в 1957 году.