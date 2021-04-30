В Швеции решили поддержать Чехию и выслать российских «агентов»

https://static.news.ru/photo/ba8bcc5c-abd4-11eb-b68e-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Депутат парламента (риксдага) Швеции Ханс Валльмарк обратился к главе МИД Анн Линде с предложением принять меры в отношении сотрудников посольства РФ из-за якобы причастности неких «российских агентов» к взрывам на складах с боеприпасами в чешской Врбетице. Об этом сообщает RT.

В Праге считают уместным провести «коллективную акцию солидарности» в виде высылки из стран — членов ЕС и НАТО выявленных тайных сотрудников российских спецслужб, — говорится в обращении Валльмарка.

Он уточнил, что реакция Швеции на произошедшее в Чехии была «сдержанной» и вызова российского посла в Стокгольм явно не достаточно.

Валльмарк обратился к Линде с вопросом, как правительство Швеции намерено удовлетворить призыв Чехии «о принятии мер против России»?

17 апреля чешские власти сообщили о причастности России к взрывам в деревне Врбетице в 2014 году, где хранилось оружие. Оказалось, что оно принадлежало болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву и должно было уйти в Болгарию. Сам торговец оружием признался, что поставлял снаряды на Украину. Его компания ЕМКО подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным, но в документах было указано, что оружие предназначено для армии Таиланда. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.