В Швеции рассказали о «неприятном сюрпризе» для НАТО от Эрдогана Телеканал SVT: слова Эрдогана о курдах на саммите оказались сюрпризом для Швеции и НАТО

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) стало «неприятным сюрпризом» для Швеции, Финляндии и Североатлантического альянса. Турецкий лидер заявил об этом в конце саммита НАТО, чем «удивил весь пресс-корпус», заявил журналист шведского телеканала SVT Хенрик Сильвер.

Заявление президента Эрдогана действительно стало неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и 29 стран — членов НАТО, — подчеркнул журналист.

По мнению Сильвера, Эрдоган хотел показать, что именно от него зависит, «когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО». Однако такой шаг турецкого лидера он объяснил предстоящими в 2023 году в Турции президентскими выборами.

Если всё это устраивает его по внутриполитическим причинам, то у него нет причин сейчас ослаблять давление на Швецию и Финляндию, — считает Сильвер.

Ранее стало известно, что 30 июня Эрдоган заявил: Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции членов РПК. Он назвал это дипломатической «победой» и добавил, что Анкара не станет рассматривать вопрос одобрения заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если они не выполнят договорённости с Анкарой.