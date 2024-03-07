В Швеции провели АТО против исламистского экстремизма Полиция Швеции задержала четырех человек в ходе антитеррористической операции

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Полиция безопасности Швеции провела антитеррористическую операцию, в ходе которой задержала четырех человек, передает агентство Reuters пресс-релиз ведомства. Они подозреваются в подготовке террористических актов. В полиции уточнили, что речь идет об исламистском экстремизме и серьезной организованной преступности.

Эти лица подозреваются в подготовке к террористическим преступлениям и тяжким преступлениям, связанным с оружием. Дело касается насильственного исламистского экстремизма, в котором полиция безопасности также усматривает связь с серьезной организованной преступностью, — говорится в сообщении.

Полиция безопасности работала над этим делом в течение длительного периода времени. В частности, в ходе АТО на территории страны проводилось множество обысков. Предварительное следствие ведет полиция под руководством прокуроров отдела национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Крыму была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Ее последователи вербовали в свои ряды крымских мусульман. Возбуждены уголовные дела.