В Швеции проведут новые работы в районе взрывов «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Ученые Гётеборгского университета намерены произвести новые замеры на местах подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», передает ТАСС. Целью работ станет попытка определить, куда исчез в трубах метан, а также определение последствий диверсии для Балтийского моря.

В ходе первых замеров, когда к работе были привлечены подводные роботы, содержание метана в воде превышало норму в тысячу раз. Ученые по-прежнему изучают взятые в первый раз пробы, но чтобы определить уровень воздействия газа на морскую фауну, им нужны дополнительные заборы воды, пишет агентство.

К месту инцидента на газопроводах экспедиция направится 8 января, исследования будут длиться две недели.

Ранее доцент НИИ обороны Швеции Ханс Ливонг заявил, что взрывные устройства, которые использовались при подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», могли спустить с надводного судна. По его словам, взрывчатку могли разместить на дне рядом с трубами.

Руководство российской транснациональной энергетической компании «Газпром» в конце ноября приняло решение законсервировать оборудование на станциях, нагнетавших газ в систему газопроводов «Северный поток». Отмечается, что после диверсии на обоих газопроводах эксплуатация оборудования была вынужденно приостановлена. Перенос оборудования на другие объекты также не рассматривается.