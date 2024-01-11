В Швеции призывают «добрые силы» на случай войны с Россией Депутат парламента Швеции Вихель допустил в будущем войну с Россией

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Депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой, сообщает Lenta.ru. Парламентарий заявил главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, что в случае такого развития событий мировым демократиям нужно будет держаться вместе, а «добрым силам мира» действовать сообща.

Однако даже до возникновения такого сценария правительство должно сделать все возможное для обеспечения того, чтобы добрые силы мира работали сообща, чтобы предотвратить будущую войну и затруднить ее проведение враждебными субъектами, — подчеркнул Вихель.

Ранее начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка заявил, что война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя считается в настоящее время маловероятной. По его словам, избежать потенциального конфликта путем соглашения будет невозможно, поэтому нужно работать над сдерживанием и запугиванием Москвы.

Сенатор Алексей Пушков назвал эти слова глупыми и напыщенными. По его словам, чешских военных «раздувает от собственной значимости», поскольку страна входит в НАТО. Однако крупные страны Альянса такой вопрос, как война с РФ, всерьез с Прагой обсуждать не станут, уверен сенатор.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. По мнению президента России, для американского лидера это просто фигура речи, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. Путин выразил уверенность, что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ, а у России тем более нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного.