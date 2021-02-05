В Швеции призвали оказать поддержку российской демократии

https://static.news.ru/photo/b5c428be-6853-11eb-a835-96000091f725_660.jpg Фото: CC BY-SA 2.0/Guillaume Baviere/Stockholm. På Saltsjön/wikimedia.org

Шведский парламентарий Маркус Вихель выступил с предложением по оказанию поддержки «сторонникам демократии», проживающим на территории России. Содействие, считает депутат, необходимо оказывать гражданам РФ, являющимся активистами. Об сообщили журналисты, ссылаясь на запрос на имя главы МИД страны Анн Линде.

Инициатива была озвучена депутатом на фоне событий в России, которые сопровождали проведение несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексей Навального, а также последствий митингов. Они прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не сравнивать задержания демонстрантов на этих акциях с репрессиями. Он подчеркнул, что граждане выходят на улицы по своей воле либо становятся жертвами подстрекателей, но они участвуют в незаконных мероприятиях и заслуженно задерживаются силовиками.

Позднее власти выгнали трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях.

Вихель поинтересовался, планирует ли Швеция вводить в отношении РФ более жёсткие санкции с целью поддержки активистов и оказания давления на режим.

Ситуация, мягко говоря, очень тяжёлая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение, — цитирует депутата телеканал RT.

Как передавал NEWS.ru, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с осуждением высылки европейских дипломатов из России и призвал Москву изменить это решение.