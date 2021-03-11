В Швеции признали превосходство РФ в случае войны

https://static.news.ru/photo/ef51115e-82d0-11eb-8fd2-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Россия получит преимущество над странами — членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Соотношение сил между Западом и Россией проанализировано в докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI).

Об этом сообщает телерадиокомпания SVT. Аналитики FOI назвали некоторые недостатки сил НАТО, которые способны повлиять при масштабном противостоянии с Москвой. В частности, речь идёт о малом количестве учений войск Альянса и их рассредоточении, а также о разнящихся боевых возможностях противников.

Также эксперты FOI сымитировали нападение России на Прибалтику через Белоруссию. При этом не допускалось применение ядерного оружия. По их мнению, у России «есть неплохие шансы на успех».

Аналитики FOI подчеркнули, что НАТО не следует наращивать свои силы, лучше научить их действовать оперативно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты раскрыли подробности проекта Минобороны США Assault Breaker 2 («Срыв наступления 2»). В документе рассказывается об уничтожении российских ударных сил в случае войны, в частности — танков. Авторы материала отметили, что план Пентагона довольно масштабный, однако о нём по-прежнему мало информации.