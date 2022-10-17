В Швеции пожаловались на невозможность прокормить детей TV4: шведы столкнулись с невозможностью прокормить детей из-за роста инфляции

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Рост инфляции в Швеции привел к тому, что многие граждане сталкиваются с невозможностью прокормить своих детей. Об этом в эфире телеканала TV4 рассказала представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд. По ее словам, люди получают низкие пособия на детей и вынуждены просить о помощи, что для многих «очень постыдно».

Мы замечаем, что к нам обращается все больше людей, особенно тех, кому раньше вообще никогда не приходилось просить о помощи, но оказавшись в сложной ситуации, они теперь вынуждены это делать. <...> Люди не могут позволить себе накормить детей по утрам, это крайне тяжело <...>. Они говорят: «у нас нет денег, мы не знаем, куда идти, я никогда раньше не был в такой ситуации», — пояснила Мари Бьерклунд.

Она также добавила, что во время пандемии коронавируса гражданам приходилось отправлять больных детей в школу, поскольку дома у них не было еды, но такие случаи были единичными. Однако теперь страна вступает в период, который грозит стать долгосрочным, и это заставляет родителей очень сильно волноваться. При этом тяжело становится выживать и одиноким пожилым людям, отметила Бьерклунд.

Все же замечают, что цены в магазинах растут, к тому же на носу зима и расходы на отопление увеличатся. Они задаются вопросом: «Когда уже это кончится и кончится ли вообще?» — резюмировала представитель благотворительной организации

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Запад оказался на пороге кризиса, худшего с 1949 года. Причиной стало то, что центральные банки стран Запада в попытках остановить рост инфляции повышали процентные ставки, чем вызвали обвал государственных облигаций. Агентство отмечает, что серьезное влияние на ситуацию оказал разворот в действиях Федеральной резервной системы (ФРС) США и других западных ЦБ, которые для поддержки экономики перестали удерживать базовую процентную ставку около нуля.