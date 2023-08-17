В Швеции повысили уровень угрозы терактов Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до четырех баллов из пяти

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уровень террористической угрозы в Швеции повысили до четырех из пяти, сообщила глава Службы государственной безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен. По ее словам, которые приводит телеканал SVT, страна стала приоритетной целью исламистов.

Уровень угрозы изменяется от повышенной угрозы (3) до высокой (4) угрозы по пятибалльной шкале. Повышение уровня террористической угрозы должно служить сигналом для всех соответствующих социальных акторов о важности продолжения работы с мерами по снижению риска совершения теракта, — сказала фон Эссен.

Она отметила, что такое решение, основанное на данных Национального центра оценки террористической угрозы (NCT), нужно рассматривать в стратегической и долгосрочной перспективе.

Ранее премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Швеция находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны. По его словам, такое положение дел сложилось после акций с сожжением Корана. Кристерссон после беседы с датской коллегой Метте Фредериксен отметил, что власти страны анализируют создавшееся положение. Он добавил, что в разных странах исправить положение дел можно по-разному, но и в Дании, и в Швеции пришли к выводу: ситуация опасна и необходимо принимать меры.

До этого в июле двое мигрантов из Ирака сожгли Коран в столице Швеции Стокгольме. Акция проходила неподалеку от здания парламента страны с разрешения местной полиции. Наблюдавшие за происходящим мусульмане протестовали против такого обращения с Кораном, а также призывали мигрантов выйти из-под защиты полиции, чтобы «поговорить с глазу на глаз».