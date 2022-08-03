В Швеции пообещали не размещать ядерное оружие территории своей страны Глава МИД Швеции Линде: Стокгольм не будет размещать на своей территории ядерное оружие

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Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что Швеция не станет размещать ядерные боеголовки на своей территории, сообщает РИА Новости. При этом она отметила, что шведские власти планируют полноценное участие в структурах НАТО. Линде добавила что в Стокгольме до сих пор ждут ратификации протоколов о вступлении Швеции в Альянс.

На данный момент мы ждем ратификации. И мы не являемся членом НАТО до тех пор, пока решение не будет ратифицировано. Мы хотим принимать полноценное участие во всех структурах НАТО. Но мы не будем размещать какое-либо ядерное оружие на нашей территории, — заявила Линде в разговоре с агентством.

До этого заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не гарантирует автоматического размещения военных баз Альянса на территории двух стран. Он отметил, что представители военно-политического блока не предполагали дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах. По словам Джоанэ, Финляндия и Швеция и так обладают «грозным» потенциалом национальных сил.

Ранее министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении государств в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО. Финляндия и Швеция станут членами Альянса после ратификации документов всеми государствами НАТО.