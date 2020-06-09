В Швеции от коронавируса скончались ещё 23 человека

Шведское Агентство здравоохранения сообщило о гибели ещё 23 человек от коронавируса. Общее число скончавшихся составило 4 717 человек.
Сейчас мы тестируем около 50 тысяч человек в неделю, это достаточно много, —
цитируетРИА Новости главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла.
По его словам, наблюдается значительное снижение в числе погибших за один день пациентов. Оно находится на уровне 30-40 человек.
NEWS.ru информировал ранее, что в марте 2020 года в Швеции досрочно завершили хоккейный сезон из-за пандемии коронавируса.
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