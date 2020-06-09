В Швеции от коронавируса скончались ещё 23 человека

https://static.news.ru/photo/ba22a75a-aa53-11ea-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Шведское Агентство здравоохранения сообщило о гибели ещё 23 человек от коронавируса. Общее число скончавшихся составило 4 717 человек.

Сейчас мы тестируем около 50 тысяч человек в неделю, это достаточно много, — цитирует РИА Новости главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла.

По его словам, наблюдается значительное снижение в числе погибших за один день пациентов. Оно находится на уровне 30-40 человек.

NEWS.ru информировал ранее, что в марте 2020 года в Швеции досрочно завершили хоккейный сезон из-за пандемии коронавируса.