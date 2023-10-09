В Швеции освободили подозреваемого в шпионаже Суд в Швеции отпустил задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России

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Стокгольмский окружной суд отпустил из-под стражи человека, задержанного в конце ноября 2022 года по подозрению в незаконной разведывательной деятельности в пользу РФ, передает ТАСС. Решение по делу будет оглашено 26 октября.

Основное слушание по делу, где мужчину 60 лет обвиняют в том числе в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранной державы, завершилось 28 сентября 2023 года. В связи с завершением основного разбирательства суд решил, что обвиняемый должен оставаться под стражей до вынесения приговора или иного решения суда, — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения сотруднику Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстену Л., задержанному в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии следствия, он пытался передать российской стороне сведения о позициях РСЗО HIMARS и систем ПВО IRIS-T на Украине.

Также польские спецслужбы задержали гражданина Белоруссии, подозреваемого в шпионаже в пользу России. По словам министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского, мужчина проводил разведку на военных объектах и портах, а также вел пропагандистскую деятельность.