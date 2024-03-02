В Швеции оправдались за слова Макрона об отправке войск на Украину Экс-премьер Швеции Бильдт: слова Макрона об отправке войск на Украину недопоняли

Фото: Florian David/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки военнослужащих на Украину неправильно поняли, заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в интервью японской газете Nikkei. По его словам, этот вопрос никогда не стоял на повестке дня. Политик также прокомментировал вступление Швеции в НАТО, добавив, что этот шаг придает «новую стратегическую глубину Северной Европе».

Я не знаю, что произошло. Я думаю, по этому вопросу было глубокое недопонимание и непонимание, поскольку этот вопрос никогда не стоял на повестке дня, — констатировал Бильдт.

Кроме прочего, экс-премьер высказался об «усталости» Европы от Украины, отметив, что он не заметил ничего подобного. По его словам, каждая страна ЕС имеет неприкрытую решимость сделать все ради поддержки украинцев.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, но присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Однако вскоре после заявления политика глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне заявил, что боевые подразделения армии Франции не отправятся на Украину.