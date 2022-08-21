В Швеции не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам Министр миграции Швеции Игеман назвал неправильной полную остановку выдачи виз россиянам

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Остановить выдачу виз россиянам в Швеции было бы неправильно, высказался министр миграции страны Андрес Игеман в интервью Шведскому радио. По его словам, вместо этого Стокгольм хотел бы ввести ограничения на выдачу данного документа гражданам РФ. В список возможных ограничений Игеман включил отмену упрощенной процедуры получения визы.

Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, — это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС, — заявил Игеман.

Политик считает, что санкции со стороны Евросоюза должны в первую очередь ударить по политической и экономической элите России. Прекращение выдачи виз всем россиянам приведет к полной остановке потока диссидентов и исследователей из РФ, а это, как пояснил Игеман, не входит в планы Стокгольма.

Мы хотим, чтобы санкции в первую очередь ударили по политической и экономической элите России. Если вы введете полную остановку выдачи виз, то это будет означать, что в ЕС не смогут приезжать диссиденты или исследователи, а такой обмен с Россией, возможно, мы все еще хотим, — отметил политик.

11 апреля власти стран Дании и Швеции отменили ограничения на въезд граждан России, а также возобновили прием документов на получение всех типов виз. В список отмененных ограничительных мер попала сдача ПЦР-тестов к коронавирусу. Помимо этого, путешественникам также не потребуется соблюдать режим самоизоляции после въезда на территорию страны.