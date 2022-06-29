В Швеции испугались символа Российской империи Шведский экс-офицер Шевик: на острове Готланд испугались короны российских императоров

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Муниципальный политик и кандидат в депутаты шведского риксдага Ингебрикт Шевик заявил, что на паромах к острову Готланд торговали футболками с символикой Российской империи. Шведские дизайнеры разместили на одежде герб острова, а над ним — корону российских императоров, отметил он в интервью SVT.

Я даже немного испугался. Откуда над шведским гербом взялся геральдический символ царизма? — задался вопросом бывший офицер.

Шевик уточнил, что считает ситуацию с футболками результатом ошибки, но не злого умысла. Хотя, неточность, допущенная местной текстильной промышленностью, может быть выгодна России, считает он.

Мы не знали, что это царская корона, и что она символизирует Россию. Вы — первый, кто нам об этом сказал, — заявил Адам Якобссон, менеджер магазина, в котором продавали «неправильный» товар.

По его словам, футболки уже сняли с продажи, если кто-то из покупателей захочет вернуть одежду, сможет получить назад свои деньги.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО гостей кормили русским блюдом. Меню ресторана, который обслуживает саммит в Мадриде, содержит блюдо под названием «Картофельный салат по-русски». Его предложение шокировало западных чиновников и журналистов. Блюдо также вызвало недоумение, поскольку на саммите его участники намерены назвать Россию «угрозой» для НАТО.