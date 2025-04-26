В Швеции хотят перенести здание русской церкви В Вестеросе планируют экспроприировать здание Русской православной церкви

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти шведского города Вестерос рассматривают возможность экспроприации здания православной церкви из-за его расположения рядом с местным аэропортом, сообщает SVT. По данным телеканала, с соответствующим предложением выступила правящая в Швеции Умеренная коалиционная партия.

Умеренная коалиционная партия в Вестеросе рассматривает возможность переноса русской церкви с места ее расположения у аэропорта через экспроприацию, — говорится в заявлении.

Уточняется, что председатель администрации коммуны Вестерос Стаффан Янссон уже получил официальное предложение о необходимости переноса церкви. Окончательное решение по данному вопросу ожидается в конце мая. В случае одобрения местными властями вопрос об экспроприации будет передан на рассмотрение правительства Швеции.

Ранее президент Эстонии Алар Карис наложил вето на законопроект, угрожавший запретом деятельности Эстонской православной церкви Московского патриархата. Глава государства признал поправки, принятые парламентом 9 апреля, неконституционными, сославшись на нарушение свободы вероисповедания. Законодательство требовало от церкви в двухмесячный срок разорвать связи с Московским патриархатом под угрозой ликвидации приходов через суд. Документ возвращен в парламент на доработку.