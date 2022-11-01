В Швеции допустили размещение ядерного оружия при членстве в НАТО Глава ВС Швеции заявил, что в Стокгольме не против размещения ядерного оружия НАТО в стране

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Главком ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что он не будет против размещения ядерного оружия НАТО на территории страны после вступления государства в Альянс. Он объяснил свое утверждение тем, что любые дискуссии по вопросу расположения ядерных боеголовок до присоединения Швеции к силам военно-политического блока создадут политические трения, пишет Expressen.

Мой совет предельно ясен — изначально никаких оговорок. Создание неразрешимых проблем еще до того, как мы станем членом [Альянса], только создает препятствия и трения. Затем политики должны будут принять необходимые решения, — пояснил Бюден.

Он также сообщил о планах сделать Швецию возможной базой для наземных, морских и воздушных боевых сил Альянса.

Ранее стало известно, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО не исключает размещения ядерного оружия на ее территории. Инициатива, как написали финские СМИ, не накладывает запрета и на размещение военных баз и военного контингента Блока.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турция к настоящему моменту не подписала документ: президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.