В Швецарии могут ввести обязательную воинскую службу для женщин

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Военная служба в Швейцарии

В Швейцарии военная служба для женщин может стать обязательной, следует из заявлении Сената страны. Таким образом власти планируют восполнить нехватку кадров.

В 2016 году данная инициатива также обсуждалась. Данный вопрос прорабатывался группой экспертов Министерства обороны Конфедерации. Тогда отмечалось, что речь идет о реальной воинской службе с оружием, а не о работе женщин в столовых или кабинетах.

В настоящее время Вооруженные силы Швейцарии организованы на основе смешанного способа комплектования — контрактно-призывного или на добровольной основе и повинности. Служба обязательна для всех граждан мужского пола и, как правило, составляет 260 дней, распределённых на 10 лет.