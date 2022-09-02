В Шотландию прибыл второй лайнер для украинских беженцев

Фото: Ambassador Cruise Line / Соцсети

В шотландский город Глазго прибыл второй круизный лайнер, на котором будут временно размещены беженцы с Украины, пишет газета The Scotsman со ссылкой на местного министра культуры Нила Грея. Отмечается, что лайнер Ambition вмещает более 700 кают и будет зафрахтован на шесть месяцев. Для проживающих на лайнере будет организован круглосуточный транспорт.

Лайнер Ambition будет размещен в доках короля Георга V на реке Клайд. Для жителей лайнера организуют круглосуточный транспорт, на котором они смогут в любое время прибывать на судно и покидать его, — сказано в публикации.

В отличие от Англии размещение украинских беженцев в Шотландии и Уэльсе взяли на себя местные власти.

Жительница Британии Клара Магуайр из города Пул ранее заявила, что никогда больше не будет участвовать в государственной программе по приему беженцев. Горьким для нее оказался опыт приема украинских беженцев, который она назвала «катастрофой». 54-летняя мать-одиночка приютила у себя украинку и ее дочь, освободив для них две спальни.

Британка «возила их повсюду», в том числе по врачам и даже в польский супермаркет, поскольку украинки «не ели британскую еду». При этом гости отказались выгуливать хозяйских собак, вместе обедать и «даже пить воду или кофе». Она добавила, что прежде никогда не чувствовала себя так некомфортно в собственном доме.