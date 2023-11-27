В Шотландии отказались посмертно прощать осужденных в прошлом ведьм Власти Шотландии не приняли закон, оправдывающий осужденных в колдовстве

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Власти Шотландии отказались принять закон, согласно которому оправданными признаются все женщины, осужденные за колдовство в XVI–XVIII веках, сообщила газета Times. Причиной назвали тот факт, что инициатор проекта Натали Дон была назначена на должность министра. Согласно законам Шотландии, в этом случае инициатива должна быть отозвана.

Натали Дон предложила посмертно оправдать осужденных в колдовстве в 2022 году. По ее словам, неспособность обеспечить правосудие продлевает женоненавистничество. Она напомнила, что в период с 1563 по 1736 год в Шотландии пытали и убили около четырех тысяч женщин.

Только разделяя широкое общественное понимание корней женоненавистничества, мы сможем эффективно работать сейчас, чтобы добиться тех изменений, которые должны произойти с женщинами сегодня, — поддержал ее Шотландский центр защиты прав женщин.

В России тем временем предложили объявить «колдовство» вне закона. Депутат ГД Александр Спиридонов сообщил, что закон, призванный защитить граждан от подпольных магов и гадалок, находится в разработке. По его словам, необходимо всерьез рассматривать запрет подобной деятельности в стране.