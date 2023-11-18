«В шоке»: на Украине рассказали, над чем раздумывают страны Запада Стариков: на Западе сейчас оценивают целесообразность выдачи денег Украине

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Западные союзники Украины шокированы провалом контрнаступления, заявил киевский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью Politeka Online. По словам аналитика, политические элиты не знают, как действовать дальше, поскольку некогда совершили большую ошибку — пообещали всем, что ВСУ сумеют захватить российские территории.

Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет, — отметил Стариков.

Ранее Стариков отметил, что российская армия ведет серьезное наступление под Купянском. СВО разрушила доктрины, существовавшие во времена Второй мировой войны, и концепцию стран НАТО, воевавших против слабого противника высокоточным оружием, подчеркнул он.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на Авдеевском и Купянском направлениях. По его словам, на остальных участках идут позиционные бои. Матвийчук указал на упадок артиллерийских войск ВСУ, поскольку артобстрелы слабеют, снижается активность украинских ДРГ. По всей видимости, ВСУ начали отвод войск и готовят позиции для позиционного противостояния грядущей зимой, предположил он.