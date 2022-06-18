В школах Николаева запретили русский язык

Фото: shutterstock

В школах в Николаеве больше не будут изучать русский язык, решение принято исполнительным комитетом Николаевского горсовета, сообщила в социальных сетях член исполкома Екатерина Стоколяс. Образовательным учреждениям нельзя формировать учебную программу на русском, а также учить языку на уроках, факультативах и дополнительных курсах, отмечается в документе.

Вчера исполком проголосовал за запрет на использование русского языка в учреждениях общего среднего образования города Николаева. С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды, — сказала Стоколяс.

Отмечается, что запрет вступит в силу с 1 сентября для школьников с 1-го по 11-й классы.

Тем временем у выпускников школ из Донецкой и Луганской народных республик появилась возможность пройти бесплатные курсы по изучению русского языка на базе Севастопольского государственного университета. Таким образом их подготовят к поступлению в российские вузы.

Ранее Минобразования Украины исключило из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения, воспевающие русские войска. По мнению писателя Сергея Лукьяненко, это «очередная глупость». Он не исключил, что данный запрет, наоборот, вызовет еще больший интерес к роману со стороны украинских школьников.