В шести областях Украины объявлена воздушная тревога В шести областях Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве работает ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на понедельник в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального онлайн-ресурса оповещения населения. Также украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве.

По имеющимся данным, сирены воздушной тревоги сработали в Киеве, Киевской, Полтавской и Черниговской областях Украины. В дальнейшем тревогу объявили в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, а также находящейся под контролем ВСУ части ДНР.

Также украинское издание «Страна.ua» сообщила о том, что в Киеве был слышен взрыв на левом берегу Днепра в районе Поздняков. В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил, что в столице и области работают средства ПВО.

24 февраля сообщалось, что в Купянске Харьковской области прозвучали взрывы. Также поступили сообщения о взрывах в Херсоне. Информации о последствиях не поступало.

Накануне в центре Одессы прогремел взрыв. На опубликованных в Сети кадрах был видел столб черного дыма, поднимавшийся в небо. Предположительно, в одном из домов мог произойти пожар. При этом воздушной тревоги перед этим в Одесской области не звучало.