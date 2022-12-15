В шести областях Украины сработала воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях Украины сработала воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры Украины. Кроме того, оповещения сработали на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины. Местные СМИ призвали жителей срочно перейти в укрытия.

Как пишет Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на местных жителей, в городе Очаков Николаевской области, а также в Херсонской области прогремели взрывы. Предположительно, там работают системы противовоздушной обороны.

Сообщают о взрыве в Очакове Николаевской области, а также в Херсоне. Местные Tg-каналы пишут об обстреле из РСЗО, — говорится в сообщении.

14 декабря воздушную тревогу объявили в Киевской, Житомирской и Винницкой областях Украины. А накануне воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию, а также за прекращение подачи воды в Донецк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с президентом США Джозефом Байденом сообщил, что российские ракетные удары уничтожили 50% энергетической инфраструктуры Украины. Он отметил помощь Соединенных Штатов в восстановлении энергосистемы республики и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.