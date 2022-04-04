В СФ назвали последствия для ФРГ в случае экономической войны с Россией

Германия движется к энергетическому коллапсу, ей не только придётся покупать российские энергоносители, но и платить за них в рублях, рассказала «Народным Новостям» член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. По её словам, шантажировать Россию и угрожать ей ФРГ просто нечем.

Ковитиди отметила, что фактически у Берлина сейчас нет иного выбора, кроме принятия условий Москвы, то есть перехода на рублёвые сделки, иначе Германию ждёт отключение со всеми вытекающими последствиями. Она рассказала, что крупнейшее в стране газовое хранилище в Редене сейчас заполнено всего на 0,5%.

В результате того, что Германия включена Россией в список недружественных стран, впрочем, как и все другие государства Евросоюза, немцы смогут приобретать российские энергоносители только за рубли, а не за евро или доллары США. По-другому не будет. Нет рублей — нет газа, — подчеркнула она.

По словам сенатора, обсуждаемая в Германии идея национализации российских газовых активов, чтобы повлиять на решение Москвы о переводе газовых сделок на рубли, бесполезна, поскольку в стране нет газа. Она напомнила, что Берлин заключил контракт на поставку газа не с «Газпромом» России, а с компанией «Газпром Германия», находящейся в Берлине. При этом 1 апреля «Газпром» вышел из числа участников немецкой компании «Газпром Германия» и из всех её активов.

Ранее бургомистр Гамбурга Петер Ченчер выступил против эмбарго на поставки энергоресурсов из России. По его словам, подобное решение нанесёт непоправимый вред немецкой экономике и при этом едва ли повлияет на действия РФ. Член правления Ассоциации немецких профсоюзов Штефан Кёрцель также считает, что эмбарго приведёт к серьёзным последствиям для экономики и социальной сферы не только в Германии, но и за её пределами.