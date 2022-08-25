В сети высмеяли рукопожатие Джонсона и Зеленского

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи сети обратили внимание на странное рукопожатие премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Забавный инцидент попал на видео.

Джонсон прибыл 24 августа в Киев на празднование Дня независимости Украины. На кадрах видно, как британский чиновник выходит из машины и то ли поддёргивает сзади штаны, то ли чешет мягкое место, после чего подаёт эту руку Зеленскому. Украинский президент с радостью пожимает конечность британца.

Этот момент крайне развеселил пользователей, отметивших, что такое рукопожатие очень символично — и оно полностью отражает отношение западных политиков к украинскому президенту. «Алгоритм, как правильно здороваться с Зеленским. Почесал зад, пожал руку и только потом помыл руку», комментируют другие. Большинство пользователей склоняются к тому, что оба политика друг друга стоят.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон во время визита на Украину выступил против переговоров Киева с Москвой и попыток нормализовать отношения. Он отметил, что «нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу».