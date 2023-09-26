В Сети сообщили об атаке ВС РФ на украинский аэродром около Николаева

Фото: Минобороны России

Telegram-канал «Haqqin.az» сообщил, что Вооруженные силы России поразили военный аэродром ВСУ «Кульбакино» на востоке от Николаева. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Как написал канал, с этого объекта украинские силы атаковали территорию РФ с помощью британских ракет Storm Shadow. Также стало известно об уничтожении самолетов Су-24М ВСУ. Тип боеприпасов, которыми наносились удары по аэродрому, не называется. Минобороны России информацию не комментировало.

Ранее стало известно, что ВС РФ из группировки «Центр» уничтожили опорный пункт на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен из РСЗО БМ-21-1 «Град». Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ ликвидировали полевой склад боеприпасов ВСУ у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По его словам, пункт был обнаружен аэроразведкой, затем по нему нанесли огневое поражение.

До этого сообщалось, что российские ударные беспилотники атаковали украинскую штурмовую группу в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. Как утверждает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, противник понес большие потери.