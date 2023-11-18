Тысячи человек призвали Финляндию не закрывать КПП на границе с Россией Петиция против закрытия КПП на границе Финляндии с РФ набрала более 8000 голосов

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Свыше 8000 человек подписали петицию на имя властей Финляндии с призывом не закрывать КПП на границе с Россией. Документ, автором которого значится Петри Маттинен, был опубликован 16 ноября на сайте аdressit.com.

Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи, — говорится в описании петиции.

Автор пояснил, что из-за запрета близкие родственники, проживающие по обе стороны границы, не смогут увидеться. Проблему с беженцами он предложил решать перенаправлением их от КПП в пункты, где обрабатываются заявки на предоставление убежища.

Как сообщалось ранее, власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратили работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища. Кабмин страны допустил, что данное решение может быть изменено или отменено в случае изменения ситуации. В то же время стало известно, что Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией