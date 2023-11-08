В Сети появилось видео с привязанным к кушетке главой комитета Рады В Сети появилось видео с похожим на депутата Рады Бабака мужчиной

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Сергей Бабак

В Сети появилось видео, на котором внешне похожий на главу комитета Верховной рады по образованию и науке, депутата партии «Слуга народа» Сергея Бабака мужчина лежит привязанный к медицинской кушетке и неадекватно себя ведет, пишет издание «Украина.ру». Видео, датированное 19 декабря 2022 года, было снято на нагрудную камеру полицейского. Бывший депутат, блогер Игорь Мосийчук предположил, что пациент на кадрах находится под влиянием запрещенных веществ.

Народный избранник в приемной медицинского учреждения, привязанный к медицинским ношам, явно находится под влиянием наркотических веществ и вряд ли вообще осознает свои действия, — приводит издание комментарий Мосийчука.

Экс-нардеп утверждает, что в прошлом году полицейские остановили Бабака на блокпосту и доставили в психоневрологический диспансер из-за его неадекватного состояния. На кадрах видно, как мужчина громко кричит, ругается, поет и размахивает руками. В какой-то момент он так раскачал каталку, что она вместе с ним перевернулась. Затем к нему подошли сотрудники полиции, которые зафиксировали ему руки и покрепче привязали к кушетке.

Накануне стало известно, что Верховная рада уже в ноябре может принять в окончательном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи вернувшимся из зоны боевых действий военнослужащим. Несмотря на эту инициативу комитета по здравоохранению Украины, ее поддерживают далеко не все жители страны.